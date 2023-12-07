Diyarbakır'da 5 katlı bina çöktü

'BİNADAN ÇOK FAZLA SES GELİYORDU'

Bir mahalle sakini, "Binaya yaklaştığımda çok fazla sesler geliyordu. Ses geldi biz buraya geldik, Zabıtalar ve polisler de fotoğraf çekti. O binanın yanına gelirken bina çöktü. Etraf toz duman olunca biz de korktuk kaçtık. Altında kalabilirdik, polisler buradan çekiyordu. Merdivenin yanına vardığımızda bina çöktü. Ben çok korktum" dedi.