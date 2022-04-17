Diyarbakır'da ''Abluka'' operasyonu! 650 personel katılıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek için Diyarbakır'da 'Abluka-1 (Diyarbakır-Birlik/Şenlik) Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Kadir Aydın Operasyonu' başlatıldı.