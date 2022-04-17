Diyarbakır'da ''Abluka'' operasyonu! 650 personel katılıyor
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da 650 personelin katılımıyla ''Abluka-1 Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Kadir Aydın Operasyonu'' başlatıldığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek için Diyarbakır'da 'Abluka-1 (Diyarbakır-Birlik/Şenlik) Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Kadir Aydın Operasyonu' başlatıldı.
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Operasyonda jandarma özel harekat, polis özel harekat ve jandarma komando timlerinden oluşan 650 personel görev aldı.
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Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Abluka Operasyonları'nın halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi. (DHA)
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