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  3. 12 Nisan 2017 10:35

Diyarbakır'daki alçak saldırı böyle gelmiş ! Mete Yarar paylaştı

Güvenlik uzmanı Mete Yarar, Diyarbakır'daki saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından şoke eden fotoğraflar yayınladı.

Diyarbakır'daki alçak saldırı böyle gelmiş ! Mete Yarar paylaştı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde dün İl Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı, bakım-tamir atölyesinde meydana gelen patlamanın terör saldırısı olduğu ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, saldırının tünel kazılarak yapıldığını açıkladı.

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Diyarbakır'daki alçak saldırı böyle gelmiş ! Mete Yarar paylaştı

Güvenlik uzmanı Mete Yarar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, tünelin kazıldığı yerin fotoğraflarını paylaştı.

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Diyarbakır'daki alçak saldırı böyle gelmiş ! Mete Yarar paylaştı

Yarar, Tünel'in emniyetin bulunduğu yerin karşısındaki inşaattan kazıldığını belirterek, 'Çıkan toprakları torbalamışlar, 1 ton patlayıcıdan bahsediliyor' dedi.

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Diyarbakır'daki alçak saldırı böyle gelmiş ! Mete Yarar paylaştı

Yarar, inşaatın alt katındaki odanın duvarlarında terör örgütü PKK ile ilgili yazıların bulunduğu ve içerisinde toprak olan torbaların üst üste konulduğu görüldü.

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