Diyarbakır'daki alçak saldırı böyle gelmiş ! Mete Yarar paylaştı
Güvenlik uzmanı Mete Yarar, Diyarbakır'daki saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından şoke eden fotoğraflar yayınladı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde dün İl Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı, bakım-tamir atölyesinde meydana gelen patlamanın terör saldırısı olduğu ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, saldırının tünel kazılarak yapıldığını açıkladı.
Güvenlik uzmanı Mete Yarar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, tünelin kazıldığı yerin fotoğraflarını paylaştı.
Yarar, Tünel'in emniyetin bulunduğu yerin karşısındaki inşaattan kazıldığını belirterek, 'Çıkan toprakları torbalamışlar, 1 ton patlayıcıdan bahsediliyor' dedi.