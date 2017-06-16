Diyarbakır'da Binali Yıldırım alarmı ! Dalgıçlar bomba aradı
Başbakan Yıldırım'ın Diyarbakır'a gelişi öncesi kentte güvenlik polis alarma geçti. Havalimanı yolunda bulunan kanalizyasyonlar, sulama kanalları ve köprü altlarında dalgıç polisler tarafından bomba ve patlayıcı araması yapıldı.
Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde gerçekleştirilen 'sokak sağlıklaştırma' çalışmalarında tamamlanan 1. etabın açılış töreni için kente gelecek olan Başbakan Binali Yıldırım için hazırlıklar tamamlandı.
Başbakan Binali Yıldırım'ın Diyarbakır'a gelmesine saatler kala kentte polis sıkı güvenlik önlemleri aldı.