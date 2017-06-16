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  3. 16 Haziran 2017 13:46

Diyarbakır'da Binali Yıldırım alarmı ! Dalgıçlar bomba aradı

Başbakan Yıldırım'ın Diyarbakır'a gelişi öncesi kentte güvenlik polis alarma geçti. Havalimanı yolunda bulunan kanalizyasyonlar, sulama kanalları ve köprü altlarında dalgıç polisler tarafından bomba ve patlayıcı araması yapıldı.

Diyarbakır'da Binali Yıldırım alarmı ! Dalgıçlar bomba aradı

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde gerçekleştirilen 'sokak sağlıklaştırma' çalışmalarında tamamlanan 1. etabın açılış töreni için kente gelecek olan Başbakan Binali Yıldırım için hazırlıklar tamamlandı.

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Diyarbakır'da Binali Yıldırım alarmı ! Dalgıçlar bomba aradı

Güvenlik önlemlerinin alındığı kentte 4 bin 500 polis görev yapacak.

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Diyarbakır'da Binali Yıldırım alarmı ! Dalgıçlar bomba aradı

Başbakan Binali Yıldırım'ın Diyarbakır'a gelmesine saatler kala kentte polis sıkı güvenlik önlemleri aldı.

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Diyarbakır'da Binali Yıldırım alarmı ! Dalgıçlar bomba aradı

Başbakan'ın konvoyunun geçeceği güzergahta önlemler artırılırken, yolda bulunan köprü altları, açık kanalizyasyonlar ve suluma kanallarına giren polisler, patlayıcı ve bomba araması yaptı.

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