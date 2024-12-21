Diyarbakır'da büyük kaza: 13 araç birbirine girdi
Diyarbakır-Elazığ kara yolunda sis nedeniyle 13 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Elazığ yolu üzerine Devegeçidi Köprüsü üzerinde sis nedeniyle 13 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi hafif yaralandı.
1 / 4
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
2 / 4
Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis ve jandarma ulaşımı kontrollü sağladı.
3 / 4
4 / 4