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Diyarbakır'da büyük kaza: 13 araç birbirine girdi

Diyarbakır-Elazığ kara yolunda sis nedeniyle 13 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı.

Kaynak: İHA
Diyarbakır'da büyük kaza: 13 araç birbirine girdi - Resim: 1

Elazığ yolu üzerine Devegeçidi Köprüsü üzerinde sis nedeniyle 13 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi hafif yaralandı. 

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Diyarbakır'da büyük kaza: 13 araç birbirine girdi - Resim: 2

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. 

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Diyarbakır'da büyük kaza: 13 araç birbirine girdi - Resim: 3

Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis ve jandarma ulaşımı kontrollü sağladı.

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Diyarbakır'da büyük kaza: 13 araç birbirine girdi - Resim: 4
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