Diyarbakır'da çocukların korkulu yazı başladı

Burada güvenlik yok. Çocuklar pisliğin içerisinde yüzüyorlar. Bakımlı olursa, güzel bir yerdir. Burası, tehlikeli eğlence haline gelmiş. Aileleriyle ve tek başına gelenler var. Burada önlem alınması gerekiyor. Yoksa her türlü kazalar olabiliyor” diye konuştu.