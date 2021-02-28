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  3. 28 Şubat 2021 22:08

Diyarbakır'da da koronavirüs kısıtlamaları unutuldu

Diyarbakır'da hava sıcaklığı 16 dereceye ulaşınca hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen parklarda insan yoğunluğu oluştu. Kısıtlamayı ihlalin yanı sıra bazı kişilerin maske ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Diyarbakır'da da koronavirüs kısıtlamaları unutuldu

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, Diyarbakır'da güneş ve sıcak havayla birlikte parklarda ve ara sokaklarda insan yoğunluğu oluştu. 

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Diyarbakır'da da koronavirüs kısıtlamaları unutuldu

Kimi çocuklarını alıp parklarda otururken, kimi de arkadaşları ile banklarda ve çimlerde oturarak sohbet etti.

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Diyarbakır'da da koronavirüs kısıtlamaları unutuldu

Çocuklar da boş buldukları alanlarda futbol oynadı. Bazı kişilerin sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığı görüldü. 

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Diyarbakır'da da koronavirüs kısıtlamaları unutuldu

Güvenlik güçleri, kentin değişik noktalarında denetimlerini sürdürürken, kısıtlamayı ihlal edenlere cezai işlem uyguladı.

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