Diyarbakır'da göktaşı bulundu! 4 milyon TL'ye satışa çıkardılar

4 milyon TL’ye satışa çıkardı

Taşın fotoğrafını çekip amcasına gönderen Güneş, işin uzmanlarından görüş aldıktan sonra göktaşı olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“Elimdeki göktaşını köyümüzden az ötedeki taşlık alanda buldum. Taşı bulduğumda sıcaklığından dolayı elleyemedim. O sırada tişörtümü çıkarıp taşı içine koydum. Evde taşın fotoğrafını çekip öğretmen olan amcama gönderdim. Amcam da Ankara’da bu işlerle ilgilenen arkadaşlarına gönderdi. Arkadaşları da taşı kolonyayla yıkayıp parmağınızla taşı kazıyın dedi. Eğer siyah bir madde parmağa yapışırsa göktaşı olabileceğini söyledi. Meteor düştükten sonra 3-4 saat boyunca ben bu taşı aradım. Akşam olduğu için telefon ışığıyla aradım. En sonunda taşı buldum. İlk saatler taşın sıcaklığı geçmiyordu. Taşın ağırlığı yaklaşık 500 gram var. Taşın alıcısı olursa 4 milyon TL’ye satıyorum.”