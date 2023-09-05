Diyarbakır'da göktaşı bulundu! 4 milyon TL'ye satışa çıkardılar
Türkiye'de 2 Eylül tarihinde Doğu ve Güneydoğu'da birçok ilde gözlemlenen göktaşının bir parçası Diyarbakır'ın Ergani ilçesine düştü. Köy sakinleri yarım kiloluk göktaşını 4 milyon liraya satışa çıkardı.
2 Eylül Cumartesi günü akşam saat 20.30 sıralarında Diyarbakır ve birçok ilde olmak üzere görülen göktaşı olarak değerlendirilen cismin havadan süzüldüğü görüldü. Bu esnada Ergani ilçesinin kırsal Güneştepe Mahallesi’nde arkadaşlarıyla oturan Umut Can Gümüş, gökyüzünün maviye bürünmesiyle harekete geçti. Tarlasında yaklaşık 4 saat aramanın sonucunda daha önce bölgede rastlamadıkları taşı gördü.
Taşı ilk gördüğünde dokunulamayacak şekilde sıcak olduğunu ve tişörtüne sarıp eve götürdüğünü belirten Güneş, taşın ağırlığının 500 gram olduğunu söyledi.
4 milyon TL’ye satışa çıkardı
Taşın fotoğrafını çekip amcasına gönderen Güneş, işin uzmanlarından görüş aldıktan sonra göktaşı olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:
“Elimdeki göktaşını köyümüzden az ötedeki taşlık alanda buldum. Taşı bulduğumda sıcaklığından dolayı elleyemedim. O sırada tişörtümü çıkarıp taşı içine koydum. Evde taşın fotoğrafını çekip öğretmen olan amcama gönderdim. Amcam da Ankara’da bu işlerle ilgilenen arkadaşlarına gönderdi. Arkadaşları da taşı kolonyayla yıkayıp parmağınızla taşı kazıyın dedi. Eğer siyah bir madde parmağa yapışırsa göktaşı olabileceğini söyledi. Meteor düştükten sonra 3-4 saat boyunca ben bu taşı aradım. Akşam olduğu için telefon ışığıyla aradım. En sonunda taşı buldum. İlk saatler taşın sıcaklığı geçmiyordu. Taşın ağırlığı yaklaşık 500 gram var. Taşın alıcısı olursa 4 milyon TL’ye satıyorum.”
Akşam saatlerinde Umut Can Güneş ile birlikte otururken göktaşının kaymasıyla gecenin gündüze döndüğünü söyleyen Hüseyin Güneş, taşı yanlarına götürdüğünde dokunulamayacak şekilde sıcak olduğunu söyledi.