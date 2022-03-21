Diyarbakır'da HDP'nin 'Nevruz' etkinliğinde ortalık karıştı: PKK lehine sloganlar atılınca...

NEVRUZ ALANI BİR ANDA KARIŞTI





HDP'nin hafta sonuna yayılan ve 29 ilde planlanan Nevruz kutlamaları bugün Diyarbakır'daki organizasyon ile sona erdi. İlk kutlamalar, 19 Mart'ta Mardin'in Dargeçit ve Artuklu ilçelerinde yapıldı. Cumartesi günü Hakkari, Şırnak, Tunceli, Mersin'in de aralarında olduğu 15 merkezde kutlama yapıldı. Pazar günü ise İstanbul, İzmir, Ankara, Van gibi büyük kentlerin de aralarında olduğu 34 merkezde Nevruz kutlandı.