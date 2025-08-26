  1. Anasayfa
Diyarbakır'da kanlı gece! Cadde ortasında çatışma çıktı: Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da iki grup arasında cadde ortasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Kaynak: DHA
Diyarbakır'da kanlı gece! Cadde ortasında çatışma çıktı: Ölü ve yaralılar var - Resim: 1

Olay, gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Feritköşk Mahallesi Fiskaya Caddesi üzerinde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öne sürülen iki grup caddede karşılaşınca, otomobillerinden inerek birbirlerine tabancalarla ateş etmeye başladı. 

Diyarbakır'da kanlı gece! Cadde ortasında çatışma çıktı: Ölü ve yaralılar var - Resim: 2

Silah sesleri çevrede korku ve paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Diyarbakır'da kanlı gece! Cadde ortasında çatışma çıktı: Ölü ve yaralılar var - Resim: 3

Silahlı kavgada kurşunların isabet ettiği 7 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Diyarbakır'da kanlı gece! Cadde ortasında çatışma çıktı: Ölü ve yaralılar var - Resim: 4

2 KİŞİ ÖLDÜ

Tedavi altına alınan ve durumları ağır olan yaralılardan Ş.U. ve M.A.doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

