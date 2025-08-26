Diyarbakır'da kanlı gece! Cadde ortasında çatışma çıktı: Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır'da iki grup arasında cadde ortasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.
Kaynak: DHA
Olay, gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Feritköşk Mahallesi Fiskaya Caddesi üzerinde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öne sürülen iki grup caddede karşılaşınca, otomobillerinden inerek birbirlerine tabancalarla ateş etmeye başladı.
Silah sesleri çevrede korku ve paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Silahlı kavgada kurşunların isabet ettiği 7 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
2 KİŞİ ÖLDÜ
Tedavi altına alınan ve durumları ağır olan yaralılardan Ş.U. ve M.A.doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
