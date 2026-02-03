Diyarbakır'da kaybolan kadından günler sonra acı haber

İhbar üzerine 22 Ocak'ta AFAD, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Nimet K.’ın görüntüsü, kaybolduğu gün sabah saatlerinde bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, K.'ın saat 05.12 sıralarında tek başına ilerlediği görüldü.