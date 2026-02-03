  1. Anasayfa
  4. Diyarbakır'da kaybolan kadından günler sonra acı haber

Diyarbakır'da 13 gündür kayıp olarak aranan 2 çocuk annesi zihinsel engelli Nimet K.'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Kaynak: DHA
İlçeye bağlı Kubacık Mahallesi'nde yaşayan Şeyhmus K., 21 Ocak'ta sabah saatlerinde uyandığında zihinsel engelli 2 çocuk annesi eşi Nimet K.'yi (45) göremeyince kayınpederinin evine gitti. Eşini burada da bulamayan K., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine 22 Ocak'ta AFAD, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Nimet K.’ın görüntüsü, kaybolduğu gün sabah saatlerinde bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, K.'ın saat 05.12 sıralarında tek başına ilerlediği görüldü.

 

Arama çalışmalarının 13’üncü gününde evlerinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Balıkaya Deresi yatağında oluşan adacıkta Nimet K.’ın cansız bedeni bulundu.

Nimet K.’ın cenazesi, yapılacak incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na götürülecek.

