Diyarbakır'da korkunç olay: Bir çocuk boğuldu, 2 arkadaşı korkudan bırakıp kaçtı
Diyarbakır'da arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için gölete giren 12 yaşındaki minik Nurşin boğularak yaşamını yitirdi. Çocukların gölette şakalaştığı sırada Nurşin'inb gözden kaybolduğu, arkadaşlarının ise olayın ardından bölgeden uzaklaştığı belirlendi.
Kaynak: DHA
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde serinlemek için gölete giren 12 yaşındaki Nurşin A., iddiaya göre arkadaşı ile şakalaştığı sırada girdiği gölette kayboldu. 2 arkadaşı bölgeden uzaklaşırken, cansız bedeni saatler sonra ekipler tarafından bulundu.
Olay, dün öğle saatlerinde kırsal Bulutçeker Mahallesi'nde meydana geldi. Serinlemek isteyen 3 kız arkadaştan 2'si, yaklaşık 3 metre derinliğindeki gölete girdi.
Kızlardan biri suya girmeyerek kenarda kaldı. Gölete giren Nurşin A. ve arkadaşı, şakalaşma sırasında boğulma tehlikesi geçirdi.
Kızlardan biri sudan çıkmayı başarırken, Nurşin A. suda kayboldu. Korkan arkadaşları, kimseye haber vermeden evlerine döndü.
