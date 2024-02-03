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Diyarbakır'da korkutan yangın! Plaza tahliye edildi

Diyarbakır'da, bir restoranın bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Kaynak: DHA
Diyarbakır'da korkutan yangın! Plaza tahliye edildi - Resim: 1

Kayapınar ilçesi Mahabat Bulvarı'ndaki restoranın arka kısmındaki bacasında öğle saatlerinde yangın çıktı. Çalışanların ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. 

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Diyarbakır'da korkutan yangın! Plaza tahliye edildi - Resim: 2

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yandaki plaza da tahliye edildi. 

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Diyarbakır'da korkutan yangın! Plaza tahliye edildi - Resim: 3

Bu sırada plazadan çıkarılan çocuklar, panik yaşadı. 

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Diyarbakır'da korkutan yangın! Plaza tahliye edildi - Resim: 4

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

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