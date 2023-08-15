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  4. Diyarbakır'da meydan kavgası: Taş, sopa ve taburelerle saldırdılar

Diyarbakır'da meydan kavgası: Taş, sopa ve taburelerle saldırdılar

Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı ve tabureli kavgada 3 kişi yaralandı. O anlar kameraya yansıdı.

Diyarbakır'da meydan kavgası: Taş, sopa ve taburelerle saldırdılar - Resim: 1

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, büyüyerek taşlı, sopalı ve tabureli kavgaya dönüştü. 

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Diyarbakır'da meydan kavgası: Taş, sopa ve taburelerle saldırdılar - Resim: 2

Kavgada isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

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Diyarbakır'da meydan kavgası: Taş, sopa ve taburelerle saldırdılar - Resim: 3

Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alınırken, olaya karışanlar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)

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Diyarbakır'da meydan kavgası: Taş, sopa ve taburelerle saldırdılar - Resim: 4
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