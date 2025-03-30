Diyarbakır’da Narin ve Rojin’in mezarlarına ziyaretçi akını

Narin’in mezarına şeker bırakarak bayramını kutlayan Aylin Ç. de (9), “Narin’in mezarına bayramını kutlamaya geldim. Narin şu an mezarda olduğu için herkes ona çok üzülüyor. Hem bayramını kutladım hem de mezarına şeker bıraktım” diye konuştu.