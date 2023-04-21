  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Diyarbakır’da oluşan hortum kamerada

Diyarbakır’da oluşan hortum kamerada

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde dün oluşan hortum, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Diyarbakır’da oluşan hortum kamerada - Resim: 1

Diyarbakır’da dün etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. 

1 / 9
Diyarbakır’da oluşan hortum kamerada - Resim: 2

Kent merkezinde ve ilçelerde birçok cadde ve sokakta su birikintisi oluşurken, kırsal kesimde de sağanakla birlikte şiddetli rüzgar etkili oldu. 

2 / 9
Diyarbakır’da oluşan hortum kamerada - Resim: 3

Bismil ilçesi kırsalında sağanak ve şiddetli rüzgarla birlikte hortum da oluştu. 

3 / 9
Diyarbakır’da oluşan hortum kamerada - Resim: 4

O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Hortum bir süre sonra kayboldu. (DHA)

4 / 9