Diyarbakır’da oluşan hortum kamerada
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde dün oluşan hortum, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Diyarbakır’da dün etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
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Kent merkezinde ve ilçelerde birçok cadde ve sokakta su birikintisi oluşurken, kırsal kesimde de sağanakla birlikte şiddetli rüzgar etkili oldu.
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Bismil ilçesi kırsalında sağanak ve şiddetli rüzgarla birlikte hortum da oluştu.
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O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Hortum bir süre sonra kayboldu. (DHA)
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