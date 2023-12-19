Diyarbakır'da tarihi keşif! 1800 yıllık ameliyat malzemeleri bulundu

Binlerce eserin gün yüzüne çıkarıldığını belirten Dicle Üniversitesi (DÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, alanda büyük bir ameliyathanenin de olduğuna belirterek, “Zerzevan Kalesi kazı çalışmalarında bu yıl önemli bulgulara rastladık. Bunlardan en önemlisi yeni ortaya çıkardığımız ameliyat aletleridir. Burası bir Roma garnizonu. Lejyon birliğinden 1200 asker burada. Biz biliyoruz ki askerlerle birlikte hareket eden profesör doktorlar var. Burada birçok operasyonlar yapılıyor. Çünkü hem savaş zamanı yaralanmalar hem de antrenmanlar sıralarında yaralamalar oluyor. Burada büyük bir ameliyathane olmalı ki, bu aletler ameliyathaneye ait. Bu aletler kutsal alanda çıkarıldı. Bunlar küçük aletler ve 12 santimetredir. Aletlere bakıldığı zaman 2 tarafı da kullanılıyor. Zaman kısıtlığından dolayı ameliyathane aletleri 2 taraflı yapılıyor. Bir tarafı delmek için, diğer tarafı da spatul, yani deriyi kesmek ve kaldırmak için kullanılıyor. Ciddi yaralamalarda bu malzemeler kullanılıyor. Bunlar bronzdan yapılmış. Hem delici hem de kesici kısmının oldukça keskin olduğunu görüyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Bu malzemelerin kullanıldığı hastanede de ortaya çıkacaktır. Kazılar devam ettikçe bu aletlerden çok sayıda bulacağız. Amacımız operasyonların yapıldığı bu alanı ortaya çıkarmaktır” dedi.