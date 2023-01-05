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Diyarbakır'da trafo yangını! Peş peşe patlama oldu

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde trafoda yangın çıktı. Peş peşe meydana gelen patlamalar kameraya yansıdı.

Diyarbakır'da trafo yangını! Peş peşe patlama oldu - Resim: 1

Silvan'a bağlı kırsal Tokluca Mahallesi’ndeki trafo, gece henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı ardından peş peşe patlamalar oldu.

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Diyarbakır'da trafo yangını! Peş peşe patlama oldu - Resim: 2

Geceyi aydınlatan patlamalar, mahallelide paniğe neden oldu. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

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Diyarbakır'da trafo yangını! Peş peşe patlama oldu - Resim: 3

Patlamalar sonrası mahallede enerji kesintisi yaşandı. 

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Diyarbakır'da trafo yangını! Peş peşe patlama oldu - Resim: 4

İhbarla bölgeye gelen enerji şirketi ekipleri, trafoda onarım çalışması yaptı. (DHA)

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