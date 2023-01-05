Diyarbakır'da trafo yangını! Peş peşe patlama oldu
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde trafoda yangın çıktı. Peş peşe meydana gelen patlamalar kameraya yansıdı.
Silvan'a bağlı kırsal Tokluca Mahallesi’ndeki trafo, gece henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı ardından peş peşe patlamalar oldu.
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Geceyi aydınlatan patlamalar, mahallelide paniğe neden oldu. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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Patlamalar sonrası mahallede enerji kesintisi yaşandı.
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İhbarla bölgeye gelen enerji şirketi ekipleri, trafoda onarım çalışması yaptı. (DHA)
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