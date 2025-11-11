Diyarbakır'da viyadük inşaatında iskele çöktü: Ölü sayısı yükseldi
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yapımı süren viyadükte kurulu iskelenin çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.
Kaynak: DHA/İHA
Olay, öğle saatlerinde Kulp ilçesinde Muş kara yolunun 2'nci kilometresindeki viyadük inşaatında meydana geldi. İnşaatta kurulu iskele bilinmeyen nedenle çöktü.
İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olayda ağır yaralanan 4 işçi hastaneye kaldırılırken, enkaz altında kalan işçilerin çıkarılması için çalışma başlatıldı.
Bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
