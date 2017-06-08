Diyarbakır'da 1 terörist yakalandı
Diyarbakır'ın 6 ilçesine bağlı 104 köy ve mezrada devam eden operasyonda 1 terörist, silah ve teçhizatı ile birlikte sağ yakalanırken, teröristleri aracı ile taşıyan bir işbirlikçi de gözaltına alındı.
28 Mayıs günü başlayan, 6 ilçeye bağlı 104 köy ile bin 528 kilometrelik alanı kapsayan alanda, 18 komando taburundan oluşan, polis özel harekat, Jandarma ve güvenlik korucularından oluşan on bin 47 güvenlik görevlisinin katıldığı Bayrak-54 Şehit Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonu sürüyor.
YAKALANAN PKK'LI KONUŞTU: HALK ARTIK YARDIM ETMİYOR
Operasyon kapsamında silahı ile birlikte sağ olarak yakalanan PKK'lının yayınlanan görüntüsünde, örgüte katılımın yok denecek kadar azaldığını, kırsal köylerdeki yaşayanların artık kendilerine yardım etmediğini ve inanmadığını söylediği görüldü. Yakalanan terörist ile bir asker arasında yaşanan diyalog şöyle:
* PKK'lı terörist: Şervan (savaşçı) katılımı bir sene önce tek tük vardı, şimdi hiç yok. Gençler kandırılamıyor, artık bilinçlendiler.
- Asker: Sen neden katıldın?
* PKK'lı terörist: Beni Suriye'de memur yapacaklar diye kandırdılar. Diyarbakır'ın Lice'de Sise Köyü'ne geldim. Çok kez gelip teslim olmak istedim. Bize, 'Teslim olursanız eğer size işkence yaparlar, döverler. Sizi aylarca tek hücreli yerde tutarlar' dediler. O biraz devlete teslim olmayı engelliyordu. Özgürlük var diye anlattılar.