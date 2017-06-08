Diyarbakır'da 1 terörist yakalandı

- Asker: Sen neden katıldın?



* PKK'lı terörist: Beni Suriye'de memur yapacaklar diye kandırdılar. Diyarbakır'ın Lice'de Sise Köyü'ne geldim. Çok kez gelip teslim olmak istedim. Bize, 'Teslim olursanız eğer size işkence yaparlar, döverler. Sizi aylarca tek hücreli yerde tutarlar' dediler. O biraz devlete teslim olmayı engelliyordu. Özgürlük var diye anlattılar.