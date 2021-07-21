Diyarbakır'ın sırrı Mithras Tapınağı...
Milliyet'ten Songül Hatısaru'nun yazısına göre, Diyarbakır’da bugünlerde bayram turizmine ek olarak bambaşka bir hareket var. Özel uçakların biri inip biri kalkıyor. Rothschild ve Rockefeller ailelerinin 3. kuşak temsilcileri, BM yetkilileri ve büyükelçilerin de yer aldığı pek çok isim, Zerzevan Kalesi’nin altındaki gizli Mithras Tapınağı’nı görmek için kente geliyor.
Diyarbakır’ın Çınar ilçesindeki Zerzevan Kalesi, Roma İmparatorluğu tarafından inşa edildi. 2014’te başlatılan arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmalarının 4. yılında, dünyadaki son Mithras Tapınağı’nın keşfedilmesi, ezoterik dünyanın dikkatinin buraya yönelmesine sebep oldu.İlluminati gibi tarikatların, Tapınak Şövalyeleri gibi yapıların atası kabul edilen Mithras’ın gizemi, tüm dünyanın ilgisini çekiyor. Kimilerine göre İlluminati gibi gizli örgütler burada doğdu. Zerzevan Kalesi, yabancı tur şirketleri dahil olmak üzere gezi rotalarına girmiş bile. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Dicle Üniversitesi’nin işbirliği ile yürütülen kazı - restorasyon çalışmalarına başkanlık eden Doç. Dr. Aytaç Coşkun’un verdiği rakamlar çarpıcı: “2019’da kaleyi, 69 bini yabancı olmak üzere 425 bin kişi ziyaret etti. Pandemi olmasaydı sayının 1 milyonu geçmesi bekleniyordu.”
Zerzevan Kalesi Tapınak Şövalyeleri, Illuminati’ye kadar gizli oluşumların doğduğu tapınağa ev sahipliği yapıyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınan Zerzevan Kalesi ve Mithras Tapınağı, Türkiye’nin ikinci Göbeklitepe’si olmaya aday. Tapınak, normalde ziyaretçilere kapalı, ancak özel izinle girilebiliyor. Kaleyi birlikte gezdiğim Dicle Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, şu bilgileri paylaştı; “1800 yıl önce inşa edilen tapınağın yeri rastgele seçilmemiş. Mithrasçıların tümü, astronom uzay bilimci. Duvarlarda Mithras’ın 7 aşamasının simgesi var, her biri Merkür’den Satürn’e bir gezegeni sembolize ediyor.”
Mithras, Roma’nın gizem diniydi. Bu dine ait tapınakların en batıda olanı Londra’da bulundu. Diyarbakır’daki tapınak ise en doğuda olanı… Ancak Diyarbakır’daki tapınak, Mithras’ın gizeminin çözülmesini sağlayacak gibi… Zira burası en iyi korunmuş Mithras tapınağı. Doç. Dr. Aytaç Coşkun, şu bilgileri veriyor: “Tapınak, Zerzevan kalesinin altındaki ana kayaya oyularak inşa edilmiş. Roma’nın gizem dinine ait olan tapınakta Mithras’a ait semboller günümüze kadar ulaşmış. Mithras dini ritüellerini en iyi anlatan ve en iyi korunmuş tapınak. Tapınağın giriş kapısında ise yazıt ve semboller açık bir şekilde görülüyor. Mithras dini Roma’nın egemen olduğu bütün topraklarda özellikle askerler, tüccarlar ve aristokratlar arasında oldukça yaygındır. Dinsel törenleri gizlidir ve dışarıya tamamen kapalıdır. Mithras dinine katılacak kişi on iki eziyeti çekmek zorundadır.”
Zerzevan kalesi, Türkiye’de kazıların 12 ay boyunca devam ettiği 20 arkeolojik bölge arasında yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Dicle Üniversitesi’nin işbirliği ile kazı - restorasyon çalışmaları, Türk Tarih Kurumu, Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Çınar Kaymakamlığı, İşkur, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Gap Bölge Kalkınma İdaresi tarafından destekleniyor. Özel sektör kuruluşu Safir Tuz da çalışmalara çok önemli katkı sunuyor.