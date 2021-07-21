Diyarbakır'ın sırrı Mithras Tapınağı...

Mithras, Roma’nın gizem diniydi. Bu dine ait tapınakların en batıda olanı Londra’da bulundu. Diyarbakır’daki tapınak ise en doğuda olanı… Ancak Diyarbakır’daki tapınak, Mithras’ın gizeminin çözülmesini sağlayacak gibi… Zira burası en iyi korunmuş Mithras tapınağı. Doç. Dr. Aytaç Coşkun, şu bilgileri veriyor: “Tapınak, Zerzevan kalesinin altındaki ana kayaya oyularak inşa edilmiş. Roma’nın gizem dinine ait olan tapınakta Mithras’a ait semboller günümüze kadar ulaşmış. Mithras dini ritüellerini en iyi anlatan ve en iyi korunmuş tapınak. Tapınağın giriş kapısında ise yazıt ve semboller açık bir şekilde görülüyor. Mithras dini Roma’nın egemen olduğu bütün topraklarda özellikle askerler, tüccarlar ve aristokratlar arasında oldukça yaygındır. Dinsel törenleri gizlidir ve dışarıya tamamen kapalıdır. Mithras dinine katılacak kişi on iki eziyeti çekmek zorundadır.”