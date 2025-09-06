Dizel aracına benzin konulan sürücünün isyanı sosyal medyayı salladı

"Zaman kaybı dışında zararım olmadı"

Yanlış yakıtın 8 saatlik temizlik işlemiyle giderildiğini söyleyen Çalık, "Aracım dizel. Benzin koyulduğunda motor ve enjektörler ciddi hasar görebilir. Neyse ki zararımı karşıladılar. Yalnızca zaman kaybım oldu. Benim tavsiyem; sürücüler mutlaka fişi kontrol etsin, yanlış yakıt konulursa kesinlikle kontak açmasınlar" diye konuştu.



Mercedes C220 marka otomobile konulan 2 bin 945 TL değerindeki benzin, serviste tahliye edilerek araç sahibine teslim edildi.