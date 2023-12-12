  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Dizi setinde korkutan yangın! Dekorlar küle döndü

Dizi setinde korkutan yangın! Dekorlar küle döndü

TRT'de yayınlanan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi adlı dizinin çekildiği Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki film platosunda yangın çıktı.

Kaynak: DHA
Dizi setinde korkutan yangın! Dekorlar küle döndü - Resim: 1

TRT'de yayımlanan 'Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi' adlı dizinin çekilmelerinin yapıldığı, Gebze ilçesi Kadıllı ve Ovacık mahalleri arasında 60 dönümlük araziye kurulu film platosunda, öğle saatlerinde yangın çıktı. 

1 / 6
Dizi setinde korkutan yangın! Dekorlar küle döndü - Resim: 2

Selahaddin Eyyubi'nin konağı olarak kullanılan, poliüretan köpükten duvarların bulunduğu bölümdeki yangın üzerine, bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. 

2 / 6
Dizi setinde korkutan yangın! Dekorlar küle döndü - Resim: 3

İtfaiye ekipleri kısa sürede alevleri söndürürken, bazı dekor ve kıyafetler kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 

3 / 6
Dizi setinde korkutan yangın! Dekorlar küle döndü - Resim: 4
4 / 6