Dizi setinde korkutan yangın! Dekorlar küle döndü
TRT'de yayınlanan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi adlı dizinin çekildiği Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki film platosunda yangın çıktı.
Kaynak: DHA
TRT'de yayımlanan 'Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi' adlı dizinin çekilmelerinin yapıldığı, Gebze ilçesi Kadıllı ve Ovacık mahalleri arasında 60 dönümlük araziye kurulu film platosunda, öğle saatlerinde yangın çıktı.
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Selahaddin Eyyubi'nin konağı olarak kullanılan, poliüretan köpükten duvarların bulunduğu bölümdeki yangın üzerine, bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.
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İtfaiye ekipleri kısa sürede alevleri söndürürken, bazı dekor ve kıyafetler kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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