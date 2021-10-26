  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. ''Doğa manzaralı'' denilen dairede pencere bile yok! Kirasını duyan isyan ediyor

''Doğa manzaralı'' denilen dairede pencere bile yok! Kirasını duyan isyan ediyor

İstanbul Kadıköy'de 5 katlı bir binanın bodrum katındaki penceresiz dairenin ''doğa manzaralı'' denilerek kiraya verilmesi tepki çekti. 1 odalı 12 metrekarelik harebeye dönmüş daire için 1200 lira kira isteniyor.

İstanbul'da kiralık daire sayısı azalırken, dairelere istenen kira fiyatları artmaya devam ediyor.

1 / 13

Bir emlakçının internette müşteri aradığı Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın bodrum katındaki 12 metrekarelik bölüm için istenen kira bedeli tepkilere neden oldu.

2 / 13

Oldukça harap ve örümceklerle dolu odanın yanında bulunan farklı bir odayla banyo ve tuvaleti ortak kullanılıyor. Mutfağı olmayan odanın ufak bir de penceresi bulunuyor.

3 / 13

Sahibinin 1 odalı daire için istediği kira bedeli ise aylık 1250 lira. Oda için ayrıca bin 250 lira depozito, 1250 lira da emlakçı komisyonu isteniyor. Bu odayı kiralamak isteyenlerin ilk etapta 3 bin 750 lira ödemesi gerekiyor

4 / 13