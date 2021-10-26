''Doğa manzaralı'' denilen dairede pencere bile yok! Kirasını duyan isyan ediyor
İstanbul Kadıköy'de 5 katlı bir binanın bodrum katındaki penceresiz dairenin ''doğa manzaralı'' denilerek kiraya verilmesi tepki çekti. 1 odalı 12 metrekarelik harebeye dönmüş daire için 1200 lira kira isteniyor.
İstanbul'da kiralık daire sayısı azalırken, dairelere istenen kira fiyatları artmaya devam ediyor.
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Bir emlakçının internette müşteri aradığı Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın bodrum katındaki 12 metrekarelik bölüm için istenen kira bedeli tepkilere neden oldu.
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Oldukça harap ve örümceklerle dolu odanın yanında bulunan farklı bir odayla banyo ve tuvaleti ortak kullanılıyor. Mutfağı olmayan odanın ufak bir de penceresi bulunuyor.
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Sahibinin 1 odalı daire için istediği kira bedeli ise aylık 1250 lira. Oda için ayrıca bin 250 lira depozito, 1250 lira da emlakçı komisyonu isteniyor. Bu odayı kiralamak isteyenlerin ilk etapta 3 bin 750 lira ödemesi gerekiyor
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