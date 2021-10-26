''Doğa manzaralı'' denilen dairede pencere bile yok! Kirasını duyan isyan ediyor

Sahibinin 1 odalı daire için istediği kira bedeli ise aylık 1250 lira. Oda için ayrıca bin 250 lira depozito, 1250 lira da emlakçı komisyonu isteniyor. Bu odayı kiralamak isteyenlerin ilk etapta 3 bin 750 lira ödemesi gerekiyor