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  3. 27 Haziran 2020 11:01

Doğada en zor görülebilen sürüngen türü! Iğdır'da görüntülendi

2017 yılında kayıt altına alınan ve doğada en zor görünen türlerden biri olan Kafkas keleri, Iğdır'da görüntülendi.

Doğada en zor görülebilen sürüngen türü! Iğdır'da görüntülendi

Dünyada, Kafkasya ve Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşadığı bilinen Kafkas keleri, Ağrı Dağı eteklerindeki kayalıklarda yaşıyor.

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Doğada en zor görülebilen sürüngen türü! Iğdır'da görüntülendi

Burada 2017 yılında görüntülenerek kayıt altına alınan Kafkas keleri, doğada en zor görülebilen sürüngen türleri arasında bulunuyor.

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Doğada en zor görülebilen sürüngen türü! Iğdır'da görüntülendi

Bilimsel adı paralaudakia caucasia olan Kafkas keleri, birçok doğa fotoğrafçısının da görüntülemek istediği türler arasında yer alıyor.

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Doğada en zor görülebilen sürüngen türü! Iğdır'da görüntülendi

Kafkas kelerinin, Ağrı Dağı eteklerindeki Yazlık köyü kırsalında haber çalışması yapan muhabirler tarafından fotoğraflandı.

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