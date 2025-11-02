Doğal gaz borusu kesilen dairede patlama: Ortalık savaş alanına döndü
Anakra'da bir apartman dairesinde bir kişinin doğal gaz borusunu kesip ateşe vermesi sonucunda yaşanan büyük patlamada ortalık savaş alanına döndü.
Olay, sabah saatlerinde Mamak ilçesine bağlı Peyami Safa Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın kot 1 katında meydana geldi.
Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bekar Z.K., ailesiyle birlikte yaşadığı evde yalnızken doğal gaz borusunu kesti. Bir süre sonra dairede patlama oldu, ardından da yangın çıktı.
Evde büyük çapta hasar oluşurken, çevredeki bazı dairelerin de camları kırıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.
Patlama nedeniyle elinde ve vücudunda yanıklar oluşan Z.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Z.K.'nin teyzesi Y.İ. "Olay sabah 08.30 civarında meydana gelmiş. Annesi ve babası işe gitmiş. Z.K. ise evde tek kalıyordu. O sırada doğal gaz borusunu kesmiş ve çakmak ile ateşlemiş. Bildiğim bu kadar. Z.K.'in psikolojik sorunları vardı. Tedavi de görüyordu. Bu olaydan önce de birkaç defa kendisine zarar vermeye kalkmıştı" diye konuştu.