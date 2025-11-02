Doğal gaz borusu kesilen dairede patlama: Ortalık savaş alanına döndü

Patlama nedeniyle elinde ve vücudunda yanıklar oluşan Z.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Z.K.'nin teyzesi Y.İ. "Olay sabah 08.30 civarında meydana gelmiş. Annesi ve babası işe gitmiş. Z.K. ise evde tek kalıyordu. O sırada doğal gaz borusunu kesmiş ve çakmak ile ateşlemiş. Bildiğim bu kadar. Z.K.'in psikolojik sorunları vardı. Tedavi de görüyordu. Bu olaydan önce de birkaç defa kendisine zarar vermeye kalkmıştı" diye konuştu.