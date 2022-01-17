Doğal gaz desteği nasıl alınır? İşte tüm detaylar...

Doğal gaz desteği ne kadar? Doğal gaz desteği için kaç TL ödenecek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahiplerine yönelik ısınma desteği kapsamında doğal gaz yardımı da yapılacağını, bu desteğin ısıl haritaya göre belirleneceğini belirterek, "Hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında destek sağlanacak" dedi.