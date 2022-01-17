Doğal gaz desteği nasıl alınır? İşte tüm detaylar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın artan fiyatlar karşısında faturalarını ödeyemeyen vatandaşlara doğal gaz desteği yapılacağını söylemişti. İşte doğalgaz desteğinin tüm detayları...
Doğal gaz desteği başvurusunun ne zaman başlayacağı, kimlere verileceği ve doğal gaz desteği başvurusunun nasıl yapılacağı konusundaki ayrıntılar belli oldu. Doğal gaz desteği başvurusu nasıl yapılacak? Doğalgaz desteği ne zaman verilmeye başlayacak? İşte merak ettiğiniz tüm soruların yanıtları...
Doğal gaz desteği ne kadar? Doğal gaz desteği için kaç TL ödenecek?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahiplerine yönelik ısınma desteği kapsamında doğal gaz yardımı da yapılacağını, bu desteğin ısıl haritaya göre belirleneceğini belirterek, "Hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında destek sağlanacak" dedi.
Doğal gaz desteği başvuruları ne zaman?
İhtiyaç sahiplerine hane başına yapılan kömür yardımının yanı sıra doğal gaz yardımının da hayata geçirileceğini hatırlatan Yanık, bununla ilgili çalışmalarda son aşamaya gelindiğini söyledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile birlikte çalışıldığını anlatan Bakan Yanık, şubat ayının ikinci yarısından itibaren başvuruların yapılabileceğini, martın ikinci yarısından itibaren de ödemelerin başlayacağını ifade etti.