Doğal gazda ucuz fiyat fırsatı: Yüzde 50 düşüyor
Doğalgazda kademeli tarifeye geçilmesinin ardından faturaları gelince şoke olan vatandaşlar tasarruf etmenin yollarını araştırıyor. Bazı yöntemler ile faturadan yüzde 50'yi aşkın tasarruf etmek mümkün.
Yeniyılla birlikte geçilen doğalgazda kademeli fatura tarifesinin ardından vatandaşlar evlerine gelen kabarık faturalardan şikayetçi. Peki, yeni tarifeye göre faturayı düşürerek tasarruf sağlamanın yolları neler? İşte madde madde alternatif kullanım önerileri...
Doğalgazı düşürmenin yollarını arayanlar için ilk öneri ısıyı içerde tutması açısından yalıtım sistemleri. Dış cephe yalıtımının yüzde 50’ye varan ısı tasarrufu sağladığı biliniyor. Diğer yandan bu yöntemlerden biri ısıyı içeride tutmaya yarayan çift camlı pencereler ve pencerelerde sıcaklık kaybını önleyecek sünger ve benzeri yalıtım malzemesi kullanmak. Kombi tesisatında düz borular kullanmak ve kaloriferlerin arkasına yalıtım levhası koyarak sıcaklığı odaya yansıtmak da önemli tüyoların başında yer alıyor. Eski bacaları değiştirmek de tasarruf açısından atılması gerekli bir adım.
Merkezi ısınma sağlayan sistemlerde, ısınmanın günün soğuk olduğu ve bütün apartman sakinlerinin evde bulunduğu saatlere yoğunlaşması faydalı olurken bu sistemlerde, harcanmayan doğal gazın parasını ödememek ve herkesin kullandığı enerji kadar ödeme yapması için dairelere ısı pay ölçer kurulması da bir tasarruf yöntemi olabilir.
Evde hem ısı kaybı olmaması hem de tasarruf edilmesi açısından evden kısa süreli çıkarken kombiyi tamamen kapatmak yerine olabildiğince düşük ayarda çalışır tutmak da önem taşıyor.
Tasarruf için doğal gazlı ocaklarda, yemeği kısa sürede pişiren düdüklü tencere ve benzeri gereçleri kullanmaya da özen göstermek gerekiyor.