Doğal gazda ucuz fiyat fırsatı: Yüzde 50 düşüyor

Merkezi ısınma sağlayan sistemlerde, ısınmanın günün soğuk olduğu ve bütün apartman sakinlerinin evde bulunduğu saatlere yoğunlaşması faydalı olurken bu sistemlerde, harcanmayan doğal gazın parasını ödememek ve herkesin kullandığı enerji kadar ödeme yapması için dairelere ısı pay ölçer kurulması da bir tasarruf yöntemi olabilir.

Evde hem ısı kaybı olmaması hem de tasarruf edilmesi açısından evden kısa süreli çıkarken kombiyi tamamen kapatmak yerine olabildiğince düşük ayarda çalışır tutmak da önem taşıyor.