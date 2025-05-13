Doğal SİT alanına denize sıfır kaçak yapı dikmiş! Savunması pes dedirtti
Muğla'nın Bodrum ilçesinde doğal SİT alanına kaçak yapı yapıldığı tespit edildi. Yıkıma itiraz edip, kamp yaptığını ileri süren kişi ile yetkililer arasında gerginlik yaşandı.
Kaynak: DHA
Bodrum Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğü ekipleri, Adaboğazı içerisindeki doğal SİT alanı ve kesin korunacak hassas bölgede kaçak yapı yapıldığını tespit etti.
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Bunun üzerine Bodrum Belediyesi zabıta ve yıkım ekibi ile polis ekipleri botlarla bölgeye gitti.
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Yıkım kararı bölgede yaşam kuran kişiye bildirildi. Duruma itiraz eden kişi Milli Emlak görevlisine kimliklerini ve görev ve yetkisini sordu.
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Yıkıma itiraz ederek kamp yaptığını iddia eden kişi ile ekipler arasında tartışma yaşandı.
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