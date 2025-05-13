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Doğal SİT alanına denize sıfır kaçak yapı dikmiş! Savunması pes dedirtti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde doğal SİT alanına kaçak yapı yapıldığı tespit edildi. Yıkıma itiraz edip, kamp yaptığını ileri süren kişi ile yetkililer arasında gerginlik yaşandı.

Kaynak: DHA
Doğal SİT alanına denize sıfır kaçak yapı dikmiş! Savunması pes dedirtti - Resim: 1

Bodrum Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğü ekipleri, Adaboğazı içerisindeki doğal SİT alanı ve kesin korunacak hassas bölgede kaçak yapı yapıldığını tespit etti. 

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Doğal SİT alanına denize sıfır kaçak yapı dikmiş! Savunması pes dedirtti - Resim: 2

Bunun üzerine Bodrum Belediyesi zabıta ve yıkım ekibi ile polis ekipleri botlarla bölgeye gitti. 

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Doğal SİT alanına denize sıfır kaçak yapı dikmiş! Savunması pes dedirtti - Resim: 3

Yıkım kararı bölgede yaşam kuran kişiye bildirildi. Duruma itiraz eden kişi Milli Emlak görevlisine kimliklerini ve görev ve yetkisini sordu. 

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Doğal SİT alanına denize sıfır kaçak yapı dikmiş! Savunması pes dedirtti - Resim: 4

Yıkıma itiraz ederek kamp yaptığını iddia eden kişi ile ekipler arasında tartışma yaşandı. 

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