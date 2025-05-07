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Doğalgaz değil tazyikli su... Asfaltı patladı; ortalık savaş yerine döndü

Aksaray’da içme suyu şebekesi hattındaki yüksek basınçlı su, asfaltı patlatarak fışkırdı. 2 aracın hasar gördüğü o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
Doğalgaz değil tazyikli su... Asfaltı patladı; ortalık savaş yerine döndü - Resim: 1

Olay, Meydan Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahalleden geçen içme suyu şebekesi hattında yüksek basınçla birlikte patlama yaşandı. Basınçlı su önce boruyu sonrada asfaltı patlatarak fışkırdı. Asfaltın patlaması ile birlikte büyük bir ses duyulurken, çevredeki 2 araçta maddi hasar oluştu. Patlama anı bir sitenin güvenlik kamerasına da yansıdı.

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Doğalgaz değil tazyikli su... Asfaltı patladı; ortalık savaş yerine döndü - Resim: 2

Görüntülerde asfaltın patlama anı anbean görülürken, patlamayla ne olduğunu anlayamayan çevredeki vatandaşlar balkonlarından yaşanan olayı cep telefonu kameraları ile görüntüledi.

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Doğalgaz değil tazyikli su... Asfaltı patladı; ortalık savaş yerine döndü - Resim: 3
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