Doğalgaz faturalarını yüzde 40 hafifleten yöntem

''Bu camlar masrafı azaltıyor''

Isıcamların fatura üzerindeki etkisine değinen cam balkon yetkilisi Kadir Atalay, ''Cam balkon kış aylarında, sezon olarak revaçta. Vatandaşlarımız balkonlarını bir an önce dış cephe olarak kapatmayı, akabinde içeriyi kiler veyahut oturma odası şeklinde kullanmayı istiyor. Bundan dolayı genelde bu aylarda ısı camlı balkonları tercih ediyoruz. Isı camlı cam balkonları taktığımız zaman evin yakıt giderlerini daha çok düşürebiliyor, masrafları daha azaltabiliyor. Isı camlı cam balkon iki tane 4 milimetrelik temperli camdan oluşuyor. Normal, sinerji ve konfor ısıcamlar vardır. Bunların en iyileri konfor ısıcamlardır. Kışın soğuk yazın da sıcak bir memlekette yaşadığımız için kışın yüzde 50 soğuk hava girişini minimize ederken, yaz aylarında da güneş ısısı girişini yüzde 40 seviyesine düşürdüğünden dolayı klima masraflarını da minimum seviyeye indirir. Kullanılan bu ürün tekrardan parasal olarak dönüşü sağlıyor. Camın kalınlığına, reçetesine göre ortalama 800 santigrat derecede camlar ısıtılır, sonradan aniden soğuk bir alanda şoklandıktan sonra temperlenir” dedi.