Doğalgaz parladı, panikleyen genç kendisini 7'nci kattan aşağı attı
İstanbul Ataşehir'de bir apartman dairesinde set üstü ocak montajı sırasında doğalgaz kaçağı nedeniyle parlama meydana gelince paniğe kapılan 22 yaşındaki bir genç korkuyla 7'inci katın camından atlayarak ağır yaralandı.
Olay 20.30 sıralarında Esatpaşa Mahallesi Başkomutan Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, binanın 7'nci katındaki bir dairede set üstü ocak montajı yapılırken gaz sızıntısı oluştu ve parlama meydana geldi.
Ocağın montajını yapan D.E., kaçak nedeniyle paniğe kapılarak, 7'nci kattaki dairenin camından atladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye, acil sağlık ve İGDAŞ ekipleri geldi.
Ekipler gaz parlaması yaşanan dairede gerekli kontrolleri yaparken, 7'nci kattan beton zemine atlayan D.E.'un da ağır yaralandığı belirlendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Erol, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Doğalgaz parlaması sebebiyle panikleyen Dursun Erol'un binanın 7'nci katından atladığı anlar, sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Erol'un yere düştüğü anlar yer alıyor.