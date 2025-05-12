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Doğalgaz parladı, panikleyen genç kendisini 7'nci kattan aşağı attı

İstanbul Ataşehir'de bir apartman dairesinde set üstü ocak montajı sırasında doğalgaz kaçağı nedeniyle parlama meydana gelince paniğe kapılan 22 yaşındaki bir genç korkuyla 7'inci katın camından atlayarak ağır yaralandı.

Kaynak: DHA / İHA
Doğalgaz parladı, panikleyen genç kendisini 7'nci kattan aşağı attı - Resim: 1

Olay 20.30 sıralarında Esatpaşa Mahallesi Başkomutan Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, binanın 7'nci katındaki bir dairede set üstü ocak montajı yapılırken gaz sızıntısı oluştu ve parlama meydana geldi.

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Doğalgaz parladı, panikleyen genç kendisini 7'nci kattan aşağı attı - Resim: 2

Ocağın montajını yapan D.E., kaçak nedeniyle paniğe kapılarak, 7'nci kattaki dairenin camından atladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye, acil sağlık ve İGDAŞ ekipleri geldi.

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Doğalgaz parladı, panikleyen genç kendisini 7'nci kattan aşağı attı - Resim: 3

Ekipler gaz parlaması yaşanan dairede gerekli kontrolleri yaparken, 7'nci kattan beton zemine atlayan D.E.'un da ağır yaralandığı belirlendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Erol, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Doğalgaz parladı, panikleyen genç kendisini 7'nci kattan aşağı attı - Resim: 4

Doğalgaz parlaması sebebiyle panikleyen Dursun Erol'un binanın 7'nci katından atladığı anlar, sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Erol'un yere düştüğü anlar yer alıyor.

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