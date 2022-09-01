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  4. Yandaş medya elektriğe ve doğalgaza rekor zammı yaz(a)madı

Doğalgaz ve elektrik zammını yaz(a)madılar

Türkiye bugün yeni güne doğalgaz ve elektrik fiyatlarında konuttan, sanayiye, küçükten orta boyutlu işletmelere kadar rekor oranda zamla başlarken, AK Parti iktidarına olan yakınlığıyla bilinen medya yine "üç maymunu" oynadı.

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Yeni bir yine zam yağmuruyla başlıyor. Sanayi, konutlar ile küçük ve orta ölçekli işletmelerde kullanılan elektrik ve doğalgaza dev zam geldi.

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Doğalgaz ve elektrik zammını yaz(a)madılar - Resim: 2

Elektrikte eylül tarifesi belli oldu. Sanayide kullanılan elektriğe yüzde 50, konutlarda kullanılan elektriğe yüzde 20 zam geldi.

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Doğalgaz ve elektrik zammını yaz(a)madılar - Resim: 3

Öte yandan konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 20.4, sanayi ve elektrik üretimi ile küçük ve orta işletmelerde kullanılan doğalgaza da yüzde 50’ye zam geldi.

Ancak Türkiye hem yeni güne hem yeni aya hem de sonbahara zamlarla 'merhaba' derken iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteler elektrik ve doğalgaza yapılan zamları görmedi...

 

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Doğalgaz ve elektrik zammını yaz(a)madılar - Resim: 4
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