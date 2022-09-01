Doğalgaz ve elektrik zammını yaz(a)madılar
Türkiye bugün yeni güne doğalgaz ve elektrik fiyatlarında konuttan, sanayiye, küçükten orta boyutlu işletmelere kadar rekor oranda zamla başlarken, AK Parti iktidarına olan yakınlığıyla bilinen medya yine "üç maymunu" oynadı.
Yeni bir yine zam yağmuruyla başlıyor. Sanayi, konutlar ile küçük ve orta ölçekli işletmelerde kullanılan elektrik ve doğalgaza dev zam geldi.
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Elektrikte eylül tarifesi belli oldu. Sanayide kullanılan elektriğe yüzde 50, konutlarda kullanılan elektriğe yüzde 20 zam geldi.
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Öte yandan konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 20.4, sanayi ve elektrik üretimi ile küçük ve orta işletmelerde kullanılan doğalgaza da yüzde 50’ye zam geldi.
Ancak Türkiye hem yeni güne hem yeni aya hem de sonbahara zamlarla 'merhaba' derken iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteler elektrik ve doğalgaza yapılan zamları görmedi...
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