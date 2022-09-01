Doğalgaz ve elektrik zammını yaz(a)madılar

Öte yandan konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 20.4, sanayi ve elektrik üretimi ile küçük ve orta işletmelerde kullanılan doğalgaza da yüzde 50’ye zam geldi.

Ancak Türkiye hem yeni güne hem yeni aya hem de sonbahara zamlarla 'merhaba' derken iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteler elektrik ve doğalgaza yapılan zamları görmedi...