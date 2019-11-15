Doğanın intikamı ! İklim önergesine ''hayır'' dedikten dakikalar sonra...

Öte yandan, kentteki Veneto Bölge Parlamentosu da sağanak yağıştan nasibini aldı.



Parlamento’da önceki gün iklim değişikliği ile ilgili önergeler ele alındı. Sözkonusu önergeler, İtalya’nın Kardeşleri ve Haydi partilerinin oylarıyla reddedildi.