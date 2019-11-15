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  3. 15 Kasım 2019 13:14

Doğanın intikamı ! İklim önergesine ''hayır'' dedikten dakikalar sonra...

İtalya’nın Venedik kentinde iklim değişikliği ile ilgili tasarının reddedilmesinden dakikalar sonra parlamentoyu su bastı.

Doğanın intikamı ! İklim önergesine ''hayır'' dedikten dakikalar sonra...

İtalya’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle sular altında kalan Venedik’te hayatın normale dönmesi için çalışmalar sürüyor.

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Doğanın intikamı ! İklim önergesine ''hayır'' dedikten dakikalar sonra...

Başbakan Giuseppe Conte başkanlığında toplanan bakanlar kurulu, doğal afetin yaşandığı Venedik’te hayatın bir an önce normale dönmesi için "acil durum" ilan etti.

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Doğanın intikamı ! İklim önergesine ''hayır'' dedikten dakikalar sonra...

Öte yandan, kentteki Veneto Bölge Parlamentosu da sağanak yağıştan nasibini aldı.

Parlamento’da önceki gün iklim değişikliği ile ilgili önergeler ele alındı. Sözkonusu önergeler, İtalya’nın Kardeşleri ve Haydi partilerinin oylarıyla reddedildi.

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Doğanın intikamı ! İklim önergesine ''hayır'' dedikten dakikalar sonra...

Oylamadan dakikalar sonra parlamentoyu su bastı. Parlamentonun sular altında kalmasıyla ilgili Andrea Zanoni sosyal medya hesabından paylaştı.

Salonun zemini suyla dolarken, toplantılar başka bir yere alındı.

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