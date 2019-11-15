Doğanın intikamı ! İklim önergesine ''hayır'' dedikten dakikalar sonra...
İtalya’nın Venedik kentinde iklim değişikliği ile ilgili tasarının reddedilmesinden dakikalar sonra parlamentoyu su bastı.
İtalya’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle sular altında kalan Venedik’te hayatın normale dönmesi için çalışmalar sürüyor.
Başbakan Giuseppe Conte başkanlığında toplanan bakanlar kurulu, doğal afetin yaşandığı Venedik’te hayatın bir an önce normale dönmesi için "acil durum" ilan etti.
Öte yandan, kentteki Veneto Bölge Parlamentosu da sağanak yağıştan nasibini aldı.
Parlamento’da önceki gün iklim değişikliği ile ilgili önergeler ele alındı. Sözkonusu önergeler, İtalya’nın Kardeşleri ve Haydi partilerinin oylarıyla reddedildi.