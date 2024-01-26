Doğanın ''kılcal damarları'' havadan görüntülendi! Mest eden manzara
Tokat ile Ordu sınırında yer alan Perşembe Yaylası'nda kar yağışıyla birlikte ortaya çıkan manzara mest etti.
Kaynak: İHA
Tokat'ın Başçiftlik ilçesi ile Ordu'nun Aybastı ilçeleri sınırında yer alan Perşembe Yaylası’nda doğanın “kılcal damarları” gibi kıvrılan menderesler, yaz aylarında olduğu kadar kış mevsiminde de göz kamaştıran güzellikleriyle görsel şölen sunuyor.
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Yılın büyük bölümünde yeşil bitki örtüsü ile dikkat çeken yayladaki menderesler, her mevsim etkileyici manzaralar oluşturuyor.
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Yaz aylarında yeşilin tüm tonlarıyla renklenen menderesler, kışın da bembeyaz kar örtüsünün arasından süzülen eşsiz görüntüleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor.
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Dağların arasından kıvrılarak geçen menderesler, havadan dron ile görüntülendi.
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