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Doğanın ''kılcal damarları'' havadan görüntülendi! Mest eden manzara

Tokat ile Ordu sınırında yer alan Perşembe Yaylası'nda kar yağışıyla birlikte ortaya çıkan manzara mest etti.

Kaynak: İHA
Doğanın ''kılcal damarları'' havadan görüntülendi! Mest eden manzara - Resim: 1

Tokat'ın Başçiftlik ilçesi ile Ordu'nun Aybastı ilçeleri sınırında yer alan Perşembe Yaylası’nda doğanın “kılcal damarları” gibi kıvrılan menderesler, yaz aylarında olduğu kadar kış mevsiminde de göz kamaştıran güzellikleriyle görsel şölen sunuyor. 

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Doğanın ''kılcal damarları'' havadan görüntülendi! Mest eden manzara - Resim: 2

Yılın büyük bölümünde yeşil bitki örtüsü ile dikkat çeken yayladaki menderesler, her mevsim etkileyici manzaralar oluşturuyor. 

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Doğanın ''kılcal damarları'' havadan görüntülendi! Mest eden manzara - Resim: 3

Yaz aylarında yeşilin tüm tonlarıyla renklenen menderesler, kışın da bembeyaz kar örtüsünün arasından süzülen eşsiz görüntüleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

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Doğanın ''kılcal damarları'' havadan görüntülendi! Mest eden manzara - Resim: 4

Dağların arasından kıvrılarak geçen menderesler, havadan dron ile görüntülendi.

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