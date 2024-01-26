Doğanın ''kılcal damarları'' havadan görüntülendi! Mest eden manzara

Tokat'ın Başçiftlik ilçesi ile Ordu'nun Aybastı ilçeleri sınırında yer alan Perşembe Yaylası’nda doğanın “kılcal damarları” gibi kıvrılan menderesler, yaz aylarında olduğu kadar kış mevsiminde de göz kamaştıran güzellikleriyle görsel şölen sunuyor.