Doğu Anadolu'da kara kış bitmiyor: Yarım metre kar!
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı illerde etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava etkisini sürdürüyor. İl merkezlerindeki kar kalınlıkları yarım metreye kadar ulaştı.
Doğu Anadolu Bölgesi`ndeki bazı illerde etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava etkisini sürdürüyor.
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Bölgede mart ayının son haftasında etkili olan kar yağışı sonrası gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan`da 2, Iğdır`da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ağrı`da 13, Kars`ta 8, Ardahan`da 6, Erzurum`da 4 derece kaydedildi.
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İl merkezlerindeki kar kalınlıkları Ağrı`da 48, Ardahan`da 25, Erzurum`da 20, ve Kars`ta 10 santimetre ölçüldü.
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Erzurum`da, soğuk hava nedeniyle kaldırımlarda buzlanma, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.
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