Doğu Anadolu'da kara kış bitmiyor: Yarım metre kar!

Bölgede mart ayının son haftasında etkili olan kar yağışı sonrası gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan`da 2, Iğdır`da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ağrı`da 13, Kars`ta 8, Ardahan`da 6, Erzurum`da 4 derece kaydedildi.