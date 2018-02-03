Doğu Ekspresine yoğun ilgi sürüyor

Doğu Ekspresi ile Kars’a turistik yolculuk geçen senelere oranla bu sene çok daha popüler hale geldi. Öyle ki yataklı ve kuşetli vagonlarda yer bulabilmek için haftalar hatta aylar öncesinden yer ayırtılması gerekiyor. 2017 yılında 319 bin civarında yolcu taşıyan tren 2018’in sadece ilk 15 gününde 14 bin üzerinde kişi taşıdı.