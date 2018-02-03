Doğu Ekspresine yoğun ilgi sürüyor
Son dönemde yoğun ilgi gören Doğu Ekspresi’nin başlangıç noktası olan Kırıkkale’nin Irmak İstasyonu, tren hareket saatinde şenleniyor.
Doğu Ekspresi ile Kars’a turistik yolculuk geçen senelere oranla bu sene çok daha popüler hale geldi. Öyle ki yataklı ve kuşetli vagonlarda yer bulabilmek için haftalar hatta aylar öncesinden yer ayırtılması gerekiyor. 2017 yılında 319 bin civarında yolcu taşıyan tren 2018’in sadece ilk 15 gününde 14 bin üzerinde kişi taşıdı.
İlerleyen günler için ise 120 bin biletin önceden satıldığı, Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryolları (TCDD) yetkilileri tarafından belirtiliyor. Kars yolculuğu, Türkiye’nin daha çok batı bölgelerinden çeşitli illerinden Ankara’ya gelen insanların, Ankara’da süren BAŞKENTRAY çalışmaları sebebiyle TCDD tarafından otobüslerle Irmak İstasyonuna taşınması ile Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesine bağlı Irmak köyünden başlıyor.