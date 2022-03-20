Doğu kara teslim! 2 bin 210 köy yolu kapandı

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nün yoğun kar yağışı uyarısında bulunduğu bölgede, 2 gün boyunca aralıksız yağan kar, hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve fırtına nedeniyle Erzurum'da 1042, Ağrı'da 362, Kars'ta 240, Muş'ta 199, Erzincan'da 168, Ardahan'da 157 ve Iğdır'da 42 köy yolunun ilçe ve kent merkezi ile bağlantısı kesildi. Kar kalınlığı ise Ağrı'da 51, Erzurum'da 45, Muş'ta 40, Kars'ta 31, Ardahan'da 21 ve Erzincan'da 3 santimetreye ulaştı. Kayak merkezlerinden ise kar kalınlığı, Palandöken'de 2 metre, Sarıkamış'ta 131 santim ölçüldü.