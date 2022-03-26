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Doğu ve Güneydoğu'nun seçim anketi sonuçları açıklandı

Yaklaşan 2023 seçimleri öncesinde açıklanan anketlere bir yenisi daha eklendi. Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi tarafından 4-8 Mart tarihleri arasında Doğu ve Güneydoğu'da yapılan anket sonuçları açıklandı.

Doğu ve Güneydoğu'nun seçim anketi sonuçları açıklandı - Resim: 1

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, 4-8 Mart 2022 tarihleri arasında, gündeme ilişkin olarak Doğu ve Güneydoğu Bölgesi içinde yer alan 16 kentte saha araştırması gerçekleştirdi.

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Araştırma grubunun %76,3’ü Türkiye'nin birinci en önemli sorununun ekonomi olduğunu ifade etti.

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Doğu ve Güneydoğu'nun seçim anketi sonuçları açıklandı - Resim: 3

Türkiye'nin ikinci en önemli sorunu %17,4 ile “Kürt Sorunu” olarak belirlendi.

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Doğu ve Güneydoğu'nun seçim anketi sonuçları açıklandı - Resim: 4

Üçüncü en önemli sorun ise %17 ile "Eğitim" olarak ölçüldü.

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