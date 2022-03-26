Doğu ve Güneydoğu'nun seçim anketi sonuçları açıklandı
Yaklaşan 2023 seçimleri öncesinde açıklanan anketlere bir yenisi daha eklendi. Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi tarafından 4-8 Mart tarihleri arasında Doğu ve Güneydoğu'da yapılan anket sonuçları açıklandı.
Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, 4-8 Mart 2022 tarihleri arasında, gündeme ilişkin olarak Doğu ve Güneydoğu Bölgesi içinde yer alan 16 kentte saha araştırması gerçekleştirdi.
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Araştırma grubunun %76,3’ü Türkiye'nin birinci en önemli sorununun ekonomi olduğunu ifade etti.
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Türkiye'nin ikinci en önemli sorunu %17,4 ile “Kürt Sorunu” olarak belirlendi.
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Üçüncü en önemli sorun ise %17 ile "Eğitim" olarak ölçüldü.
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