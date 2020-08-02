Doğum günü partisi kan gölüne döndü!
Kahkahalar ve eğlenceyle başlayan doğum günü partisi, kan gölüne döndü. 36'ncı yaşını kutlayan kadın, en yakın arkadaşını nişanlısıyla birlikte yatakta basınca dehşet saçtı.
Amy Brown nişanlısı Brandon Fayard'ı arkadaşı Amanda Hill ile birlikte Washington eyaletindeki evinde verdiği içkili parti sırasında yatakya yakaladığında olanlar oldu.
Parti, Washington eyaletine bağlı Prosser kentindeki evin yanına park edilmiş bir karavanda tam hızıyla devam ediyordu.
Amy Brown geçen hafta sonu 36'ncı yaşını doldurmuştu ve nişanlısı Brandon Fayard, 35 yaşındaki arkadaşı Amanda Hill, Amanda’nın erkek arkadaşı Ben ile doğum günü kutlaması yapıyorlardı.