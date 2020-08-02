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  3. 02 Ağustos 2020 17:59

Doğum günü partisi kan gölüne döndü!

Kahkahalar ve eğlenceyle başlayan doğum günü partisi, kan gölüne döndü. 36'ncı yaşını kutlayan kadın, en yakın arkadaşını nişanlısıyla birlikte yatakta basınca dehşet saçtı.

Doğum günü partisi kan gölüne döndü!

Amy Brown nişanlısı Brandon Fayard'ı arkadaşı Amanda Hill ile birlikte Washington eyaletindeki evinde verdiği içkili parti sırasında yatakya yakaladığında olanlar oldu. 

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Doğum günü partisi kan gölüne döndü!

Parti, Washington eyaletine bağlı Prosser kentindeki evin yanına park edilmiş bir karavanda tam hızıyla devam ediyordu. 

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Doğum günü partisi kan gölüne döndü!

Amy Brown geçen hafta sonu 36'ncı yaşını doldurmuştu ve nişanlısı Brandon Fayard, 35 yaşındaki arkadaşı Amanda Hill, Amanda’nın erkek arkadaşı Ben ile doğum günü kutlaması yapıyorlardı.

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Doğum günü partisi kan gölüne döndü!

Takvimler 9 Şubat 2018'i gösteriyordu. Birlikte kutlama yapan arkadaşların hahkahaları sokağa yaşıyordu. Evin içinde bilgisayar oyunları oynayan Brown’ın oğlunu rahatsız etmemek için evin yanına park ettikleri karavanda eğleniyorlardı. 

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