Doğum günü partisinde koronavirüs faciası

Vera Lucia Pereira, o dönem salgının Brezilya'ya ulaştığının ve yayılmakta olduğunun farkındaydı. Hatta 59'uncu yaş günü partisini iptal etmeyi de düşündü. BBC'ye konuşan Vera Lucia, "Şüphelerimiz vardı ama yine de parti yapmaya karar verdik. O zaman ülkede bu kadar çok vaka yoktu" dedi. O dönem Brezilya'da tecrit, izolasyon tedbirleri de yoktu.



