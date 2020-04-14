Doğum günü partisinde koronavirüs faciası
Brezilya'da aynı aileden 28 kişinin katıldığı doğum günü partisi koronavirüs nedeniyle tam anlamıyla faciaya dönüştü.
Brezilya'daki bir doğum günü partisinin, koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasında etkili olduğundan şüpheleniliyor. Aynı aileden koronavirüs nedeniyle ölenler de oldu. Partiden iki hafta sonra üç kardeş öldü, aynı aileden 10 kişi de hastalandı. Yetkililer en az birinin koronavirüs nedeniyle öldüğünü doğruladı.
BBC Türkçe'nin haberine göre; Doğum günü partisi Sao Paulo'nun Itaberica da Serra şehrinde 13 Mart'ta düzenlendi. Brezilya Sağlık Bakanlığı istatistiklerine göre o gün Brezilya'da 98 teyitli koronavirüs olduğu açıklandı. O tarihe kadar henüz ölüm yaşanmamıştı. Vakaların 60'a yakını, 21 milyondan fazla nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehirlerinden olan Sao Paulo'da görüldü. Üç hafta sonra, 8 Nisan tarihinde Brezilya genelinde koronavirüs vakalarının sayısı 16.000'i, ölümlerin sayısı da 800'ü geçti.
Vera Lucia Pereira, o dönem salgının Brezilya'ya ulaştığının ve yayılmakta olduğunun farkındaydı. Hatta 59'uncu yaş günü partisini iptal etmeyi de düşündü. BBC'ye konuşan Vera Lucia, "Şüphelerimiz vardı ama yine de parti yapmaya karar verdik. O zaman ülkede bu kadar çok vaka yoktu" dedi. O dönem Brezilya'da tecrit, izolasyon tedbirleri de yoktu.
Vera Lucia'nın evin arka bahçesinde düzenlenen partisine ailenin 28 üyesi katıldı. Davetliler arasında kocası Paulo Vierira'nın ağabeyi ve ablaları da vardı. Paulo, ağabeyi Clovis ve ablası Maria Covid-19'a maruz kalıp öleceklerinden habersiz günün keyfini çıkarıyorlardı. Vera Lucis'nın da kız kardaşleri, yeğenleri partideydi. Partiden birkaç gün sonra davetlilerin neredeyse yarısında koronavirüs semptompları belirmeye başladı, öksürük, ateş ve nefes darlığı yaşadılar. Çoğunda hafif belirtiler görülüyordu ve tıbbi müdahaleye gerek görülmüyordu.