Doğum gününde kanser olduğunu öğrendi

Doktoru tarafından kendisine Almanya’da Robert Gorter Nobel ödüllü kan hücre naklinin son çare olduğunu ve bunun yüklü bir miktarda olacağını belirten Semiha İnatlı, şunları söyledi:

“Bir yıl önce elimde ayağımda çıkan yaralar sonucu birçok doktora gittim stresten olduğunu söyleyip krem verdiler, geçmedi. Derken gözümde çıktı. Yapılan biyopsiler kan alımları ve sonrasında teşhis konuldu. Bu haberi aldığım yani kanser olduğumu öğrendiğim gün doğum günümdü. Doktor beni zor günlerin beklediğini söylüyordu. Ölmek istemiyorum hayatımı seviyorum mutluyum. Bunu da sevdiklerime borçluyum. Ancak bazı şeyler artık elimde değildi. Halbuki bu teşhis konulmadan hemen önce aylarca tümörümle birbirimizden habersizce normal bir insan gibi yaşıyorduk. Son zamanlarda nefes darlığı sırt ağrısı ne yesem çıkarıyordum. Gece terlemesi, uykusuzluk, unutkanlık yaşıyordum. Ama en azından kimseye muhtaç olmadan yuvarlanıp gidiyordum.