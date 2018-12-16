Doğum gününde kanser olduğunu öğrendi
Geçen yıl doğum gününde kanser olduğunu öğrenen Semiha İnatlı için arkadaşları bir doğum günü düzenlediler.
Geçen yıl 14 Aralık'ta elinde ve ayağında çıkan yaralar nedeniyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrenen Semiha İnatlı için arkadaşları Yeliz Özel ve Özlem Gürdal bir yıl sonra Silifke Belediye Düğün Salonunda doğum günü düzenlediler. Hastanede geçirdiği süre içerisinde hem maddi imkansızlıklar yaşayan hem de moral olarak çöken Semiha İnatlı’nın imdadına arkadaşları yetişti. Doktorların özel izni ile hastaneden bir günlüğüne taburcu edilen Semiha İnatlı için sevenleri bilet alıp doğum gününe katılıp hem maddi olarak destek hem de kendisine moral verdiler.
1 yıldır hastanede yatan ve kanser tedavisi gören ilaçların çok pahalı olması ve devletin yarısını karşılaması nedeniyle çıkmaza giren Semiha İnatlı için Silifke’de sevdiklerinden para toplandı.
Toplanan paranın yeterli olmadığı için bundan sonraki tedavisinde de yardımseverlere ihtiyaç duyulduğu belirten Yeliz Özel ve Özlem Gürdal, “Semiha ile uzun süredir arkadaştık. Geçen yıl bugün doğum gününde kanser olduğunu öğrenmiştik. Biz de Semiha için neler yapabiliriz diye düşündük. Siz de bilirsiniz ki kanser tedavisi maliyetli bir hastalık. Kendisine sürpriz yaptık. Bir yıl sonra doğum günü düzenledik. Doktorlarından izin alarak kendisini Silifke’ye getirip Silifke Belediye düğün salonunda biletli doğum günü gecesi düzenledik. Tüm Silifke halkına bilet sattık. Maddi olarak destek istedik. Sağolsunlar bizleri kırmadılar. Bilet aldılar ve bugün de Semiha’nın doğum gününe gelerek kendisine moral oldular. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” diye konuştular.
Doktoru tarafından kendisine Almanya’da Robert Gorter Nobel ödüllü kan hücre naklinin son çare olduğunu ve bunun yüklü bir miktarda olacağını belirten Semiha İnatlı, şunları söyledi:
“Bir yıl önce elimde ayağımda çıkan yaralar sonucu birçok doktora gittim stresten olduğunu söyleyip krem verdiler, geçmedi. Derken gözümde çıktı. Yapılan biyopsiler kan alımları ve sonrasında teşhis konuldu. Bu haberi aldığım yani kanser olduğumu öğrendiğim gün doğum günümdü. Doktor beni zor günlerin beklediğini söylüyordu. Ölmek istemiyorum hayatımı seviyorum mutluyum. Bunu da sevdiklerime borçluyum. Ancak bazı şeyler artık elimde değildi. Halbuki bu teşhis konulmadan hemen önce aylarca tümörümle birbirimizden habersizce normal bir insan gibi yaşıyorduk. Son zamanlarda nefes darlığı sırt ağrısı ne yesem çıkarıyordum. Gece terlemesi, uykusuzluk, unutkanlık yaşıyordum. Ama en azından kimseye muhtaç olmadan yuvarlanıp gidiyordum.