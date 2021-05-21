Doğum sancısı tutan kadın, bebeğini otoparkta dünyaya getirdi
Güney Galler'de yaşayan 26 yaşındaki hamile kadın, doğum sancısı tutunca bebeğini otoparkta dünyaya getirmek zorunda kaldı.
Güney Galler'de yaşayan 26 yaşındaki Leah Kemp aniden doğum sancıları tutunca kocası Jordan'la birlikte hastaneye gitmek üzere yola çıktı. Çift yoldayken Leah, çocuğu doğurmaya başladı. Bunun üzerine baba, arabayı bir otoparka çekip karısının doğumuna yardım edip sağlıklı bir erkek çocuğu dünyaya getirmeyi başardı.
Babanın kahramanlığında dolayı bebeğe babasının ismi verildi.
Leah, doğum sancıları tutunca asla bu kadar kısa sürede bebeğini dünyaya getireceğini tahmin etmediğini, fakat kocasının ebelik konusunda hiçbir tecrübesi olmamasına rağmen kahraman bir şekilde bebeği dünyaya getirmesine yardım ettiğini söyledi.
Bebek doğduktan sonra olay yerine çağrılan sağlık ekipleri bebek ve anneyi hastaneye kaldırdı.
Leah, son olarak bebeğini otoparkta doğurduktan sonra herkesin kendilerini arayıp "Arabada bebek doğuran siz misiniz?" diye sorup güldüklerini söyledi.