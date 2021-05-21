Doktor Osman Arıkan'ın vefatı yasa boğdu

"OSMAN HOCAM HERKESİN ÇOK SEVDİĞİ BİR HEKİMDİ"

Arıkan'ın çalışma arkadaşı Prof. Dr. Halil İbrahim Bekler, "Çok acı ve beklenmedik bir kayıp. Osman hocam herkesin çok sevdiği bir hekimdi. Hem hastaları tarafından hem hekim arkadaşları tarafından. Çok çalışkandı. Belki de bunun nedeni kendisini hastaları için aşırı yormasından kaynaklanıyor, ben öyle düşünüyorum. Hepimizin başı sağ olsun." dedi.