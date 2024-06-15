Doktora akıl almaz saldırı kamerada: Tekerlekli sandalyeden fırlayıp saldırdı
İstanbul'da yine bir sağlık çalışanı hem hasta yakınlarının hem de tekerlekli sandalyedeki hastanın saldırısına uğradı.
Kaynak: İHA
Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tekerlekli sandalyedeki bir hasta ve hastanın yakınları küfürler savurarak doktora saldırdı. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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Olay, geçtiğimiz günlerde Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tekerlekli sandalyedeki bir hasta ve yanındaki yakınları ile doktor arasında sözlü tartışma çıktı.
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Tartışmanın büyümesi üzerine hasta ve yakınları doktorun odasına girmeye çalıştı.
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Olaya engel olmak isteyen güvenlik ile hasta yakınları arasında arbede yaşandı. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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