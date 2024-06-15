  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Doktora akıl almaz saldırı kamerada: Tekerlekli sandalyeden fırlayıp saldırdı

Doktora akıl almaz saldırı kamerada: Tekerlekli sandalyeden fırlayıp saldırdı

İstanbul'da yine bir sağlık çalışanı hem hasta yakınlarının hem de tekerlekli sandalyedeki hastanın saldırısına uğradı.

Kaynak: İHA
Doktora akıl almaz saldırı kamerada: Tekerlekli sandalyeden fırlayıp saldırdı - Resim: 1

Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tekerlekli sandalyedeki bir hasta ve hastanın yakınları küfürler savurarak doktora saldırdı. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

1 / 5
Doktora akıl almaz saldırı kamerada: Tekerlekli sandalyeden fırlayıp saldırdı - Resim: 2

Olay, geçtiğimiz günlerde Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tekerlekli sandalyedeki bir hasta ve yanındaki yakınları ile doktor arasında sözlü tartışma çıktı.

2 / 5
Doktora akıl almaz saldırı kamerada: Tekerlekli sandalyeden fırlayıp saldırdı - Resim: 3

 Tartışmanın büyümesi üzerine hasta ve yakınları doktorun odasına girmeye çalıştı. 

3 / 5
Doktora akıl almaz saldırı kamerada: Tekerlekli sandalyeden fırlayıp saldırdı - Resim: 4

Olaya engel olmak isteyen güvenlik ile hasta yakınları arasında arbede yaşandı. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

4 / 5