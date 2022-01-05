Doktorlar tarafından canlı canlı morga konulan bebek ölümden böyle kurtarıldı
Brezilya'da erken doğum yapan 18 yaşındaki kadının bebeği morga gönderildi. Hala hayatta olduğu olduğu anlaşılan bebek, yeni doğan yoğun bakımına alındı.
Brezilya'nın Ariquemes şehrinde 18 yaşındaki bir kadın, geçen hafta karnında aşırı ağrı ve kanama şikayeti ile doktora gitti. Doktorlar genç annenin hamile olduğunu fark etmedi. Aynı şikayetleri devam eden anne tekrar hastaneye gitti.
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7 aylık hamile olduğu anlaşılan kadın bebeğini dünyaya getirdi. Doktorlar, bebeğin ölü olduğunu açıklayıp hastanenin cenaze görevlilerinden, bebeğin gömülmesi için gereken işlemlerin yapılmasını istedi.
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Cenaze işlemini yapan ekibin başı, bebeğin kalbinin attığını fark etti. Durumun doktorlara bildirilmesi üzerine bebek yeni doğan yoğun bakımda tedavi altına alındı.
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Bebeğin durumunun iyiye gittiği belirtilirken anne hastaneden taburcu edildi.
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