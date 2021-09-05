Doktorları şoke oldu: Midesinden Nokia 3310 çıktı

Bilim insanlarının bildirdiğine göre, yenmeyen, yanlışlıkla veya kasıtlı olarak yutulan yabancı nesnelerin yaklaşık yüzde 80'i, herhangi bir belirtiye neden olmadan vücuttan atılıyor. Ancak, büyük, keskin veya zehirli maddelerin yutulması, çıkarılması için acil tıbbi müdahale gerektiriyor. Yenilebilir olmayan bir yabancı cismi yutmak, ne olduğuna ve sindirim kanalının neresinde olduğuna bağlı olarak çeşitli semptomlara neden olabiliyor. Örneğin mide veya bağırsaklardaki yabancı cisimler, karında ağrı, şişkinlik, iştahsızlık, bulantı, kusma, ateş, dışkıda kan ve ishal veya kabızlık gibi semptomlara yol açabilir.