Doktorun evlilik teklifi genç kadını şoke etti

Kurt, sevgilisinin sürpriz bir evlenme teklifi istediğini arkadaşlarından duyunca böyle bir evlenme teklifi hazırladığını şöyle anlattı: "Biz aslında düğünü falan planlamıştık ama, düğünü planlamamıza rağmen böyle bir şey isteyince ben önce saçma olduğunu düşündüm. İlle de böyle sürpriz bir şey istediğini duydum. Sen misin bunu isteyen dedim. Böyle bir intikam oldu. Arkadaşlarla güzel bir plan yaptık."



