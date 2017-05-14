Doktorun evlilik teklifi genç kadını şoke etti
Zonguldaklı doktorun hemşire kız arkadaşına evlilik teklifi genç kadını adeta şoke etti.
Zonguldak'ın Ereğli İlçesi’ndeki özel bir hastanede doktor 41 yaşındaki Uğur Kurt'un aynı hastanede hemşire olarak görev yapan kız arkadaşı Ayşenur Arslan’a (24) evlilik teklifi genç kadını şoke etti.
DHA'nın haberine göre özel hastanede görev yapan Dr. Uğur Kurt, senaryo gereği Arslan ile birlikte restoranda yemek yedikleri sırada kendilerini sivil polis olarak tanıtan arkadaşları geldi ve onu sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alacaklarını söyledi. Şoke olan Ayşenur Arslan, sevgilisinin elinden tutarak gözaltına alınmasına engel olmaya çalıştı.
Polis olduklarını söyleyen arkadaşlarının koluna girerek restorandan çıkardığı Dr. Uğur Kurt’a ekip otosuna bindirilmek istendiği sırada kelepçe takılacağını gören Ayşenur Arslan, "Ya neden kelepçe takıyorsunuz. Aşkım sen neden böyle duruyorsun" diyerek tepki gösterdi. Dr. Uğur Kurt ise oyunu daha fazla uzatmayarak elinde sakladığı nişan yüzüğü ile Ayşenur Arslan’a evlenme teklifinde bulundu. Teklifin hemen ardından patlayan konfeti ve şampanya ile evlilik teklifi olduğunu anlayan Ayşegül Arslan, sevgilisine sarılarak sevinç gözyaşları döktü.
Kurt, sevgilisinin sürpriz bir evlenme teklifi istediğini arkadaşlarından duyunca böyle bir evlenme teklifi hazırladığını şöyle anlattı: "Biz aslında düğünü falan planlamıştık ama, düğünü planlamamıza rağmen böyle bir şey isteyince ben önce saçma olduğunu düşündüm. İlle de böyle sürpriz bir şey istediğini duydum. Sen misin bunu isteyen dedim. Böyle bir intikam oldu. Arkadaşlarla güzel bir plan yaptık."