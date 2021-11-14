Dokunan yandı! 80 bin lira cezası var

24 SAAT GÖZETİM ALTINDALAR

Kocaali ilçesinin kum zambağının ana vatanı olduğunu belirten Sezgin Genç, "Kum zambakları çok ender yetişir burada da anavatanı gibi benimsemiş dolayısıyla bu bölgede çok iyi yetişiyor. Koruma altında Türkiye genelinde ama burada biraz daha ön planda sahil şeridinde komple tabelalar yardımıyla insanlara dokunulması, sökülmesi, buradan alınarak başka bir yere götürülmesi konusunda uyarılar bulunuyor ve yasaklanmıştır ki cezası da ağırdır. Şuan mevsimsel olarak tohumlama dönemi tohumları da koruma altında ve bunlar 24 saat gözetim altındalar" dedi.