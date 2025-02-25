Dolandırıcılar şimdi de gayrimenkul alıp satacak vatandaşların peşinde

İlginç bir dolandırcıılık olayının kendi başına da geldiğini ancak doğru işlemleri bildiği için dolandırıcıların kötü emellerine ulaşamadığını kaydeden Gayrimenkul Danışmanı Nilüfer Tezci, "Dolandırıcılar 'Sazan sarmalı' adı verilen bir yöntem ile alım satım yapacak kişileri dolandırıyorlar. Beni tavsiye üzerine aradığını söyleyen bir kişi, acil satmak istedikleri bir ev olduğunu, piyasa değerinin 7-7,5 milyon TL civarında olduğunu ancak 4,5 milyon TL'ye hızlı bir satış yapmaya razı olduklarını anlattı. Evi görmek için adrese gittik. Gerçekten piyasa değerinin altında bir rakam talep ediliyordu. Alıcıyla irtibata geçtik ve olağan bir satış süreci gibi ilerlemeye başladık. Alıcı, sürekli olarak ‘Fiyatı aramızda konuşmayalım, siz karışmayın' diyordu. Bu sırada ev sahibi, e-devletine giremediği için yanıma geldi. O esnada telefonla sürekli aranıyorduk. Hem ben, hem de satıcıya ‘Başvuruyu yaptınız mı, bizi merakta bırakmayın' gibi baskılar yapılıyordu. Uzun yıllardır gayrimenkul sektöründeyim. Alım satım sırasında alıcı ile satıcının birbirini tanımadığı gibi farklı fiyatların telaffuz etmeleri dikkatimi çekti. Bir şekilde dolandırıcılık olayını önledik. Alım satımlarda herkes net olsun kesinlikle evin resmi sahibi dışında kimseye para vermeyin" dedi.